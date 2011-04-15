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24/07/2019
14:08

Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон "О госрегистрации недвижимости"

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении, приняла изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Об этом говорится в материалах ГД.

Закон призван защитить граждан от мошенничества с использованием цифровой подписи при сделках с недвижимостью.

По новому закону, как отмечается в тексте документа, переход права собственности на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре (ЕГРН) специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

"Без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю", - пояснил суть изменений соавтор закона, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, цитируемый в сообщении.

При этом при поступлении в Росреестр документов с электронной подписью об отчуждении недвижимости, регистрирующий орган должен будет в тот же день уведомить об этом собственника. А в случае возврата документов из за отсутствия отметки - сообщить об этом владельцу в течение пяти рабочих дней.

В свою очередь, отметка в ЕГРН может быть проставлена только на основании личного заявления собственника недвижимости (либо его законного представителя, представителя по нотариально удостоверенной доверенности) или посредством почтового отправления, где подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке.

Ужесточение порядка выдачи ключей проверки электронной цифровой подписи обсуждалось, по словам Председателя ГД, в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики, которые прошли в Государственной Думе 8 июля. Их участники, в частности, говорили о том, что на практике можно получить сертификат ключа на основании копии паспорта и доверенности в простой письменной форме, и мошенники легко фальсифицируют эти документы. Новый закон призван граждан от этого оградить.

"AK&M" от 24.07.2019
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