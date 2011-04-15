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24/07/2019
14:28

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О службе в органах внутренних дел РФ"

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел РФ" и ряд других законов, уточняющие и совершенствующие порядок прохождения службы в органах внутренних дел. Они были инициированы Правительством РФ, говорится в материалах ГД.

Ключевое положение закона - увеличение предельного возраста пребывания сотрудников органов внутренних дел на службе. Так, предельный возраст пребывания на службе для среднего начальствующего состава, майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции предложено повысить с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, а для генералов - с 60 до 65 лет.

Также законом повышается предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел: для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава до 35 лет, а для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет (сейчас для всех категорий - 35 лет).

Авторы инициативы подчёркивали, что эти изменения позволят, в частности, решить вопрос недокомплекта штатной численности МВД России и его территориальных органов, а также остаться на службе в полиции более 26 тыс. сотрудников, многие из которых опытные и профессиональные офицеры. Это укрепит кадровый потенциал российской полиции.

Кроме того, законом предусматривается, что испытание при приёме на службу в органы внутренних дел может не устанавливаться в отношении лиц, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы и должности работников в системе МВД России. Предлагается также установить для сотрудников МВД право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.

"AK&M" от 24.07.2019
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