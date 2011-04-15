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24/07/2019
16:55

Госдума приняла закон об урегулировании комплексного развития территорий

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, совершенствующий правовое регулирование отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, говорится в материалах Думы.

Документом совершенствуется порядок комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ). В том числе возможность включения в границы КУРТ находящихся в государственной собственности смежных и не обремененных правами третьих лиц земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В законе приводится перечень документов, необходимых для получения средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объекта ИЖС, а также предоставление Пенсионному фонду РФ права запрашивать в уполномоченных на выдачу разрешения на строительство органах сведения о несоответствии объектов ИЖС установленным требованиям.

При этом в перечень объектов, для которых не требуется разрешение на строительство, будут включены антенные опоры (мачты и башни) высотой до 50 м.

Новым законом также уточняется перечень объектов, подлежащих государственной экспертизе федерального уровня.

Кроме того, нормой устанавливается новый срок продолжительности общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, он составит не менее одного и не более трёх месяцев.

Закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" был инициирован Правительством РФ.

"AK&M" от 24.07.2019
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