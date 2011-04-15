Госдума приняла закон об увеличении допвыплат на детей

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", расширяющие круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом говорится в материалах ГД.



В соответствии с ними, во-первых, меняется величина среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1.5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ.



Во-вторых, родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года. В настоящее время их платят до полутора лет, а с полутора лет до трёх детское пособие составляет всего 50 руб. Данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.



Напомним, ранее ГД приняла закон, благодаря которому многодетные семьи, где родился третий или последующий ребенок, получат 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Он направлен на реализацию послания Президента РФ Владимира Путина.



В свою очередь, расходы на реализацию закона о повышении детских пособий в 2020 году составят 74.9 млрд руб., из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16.5 млрд руб. (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58.4 млрд руб.).



"AK&M" от 24.07.2019