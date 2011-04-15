Госдума приняла закон, лишающий пальмовое масло налоговых льгот

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 24 июля приняли в третьем, окончательном чтении поправки в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции. Об этом говорится в материалах ГД.



В соответствии с ним устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград.



Депутаты ГД подчеркнули, что при подготовке поправок в бюджет и при формировании параметров федерального бюджета на очередной финансовый год дополнительные "доходы федерального бюджета, получаемые в результате повышения до 20% ставки НДС в отношении пальмового масла при его ввозе на территорию РФ, направлять на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы".



Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.



"Необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции всё ещё превышает собственное производство более чем в полтора раза. Задача - создать дополнительные условия для импортозамещения", - пояснял необходимость поправок Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 24.07.2019