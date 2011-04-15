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24/07/2019
14:23

Ингосстрах выплатил более 4.1 млн руб. по ДТП с автоцистернами

Ингосстрах выплатил более 4.1 млн руб. по факту двух ДТП с автоцистернами в Магаданской области, говорится в сообщении страховой компании.

Страховые случаи произошли в январе 2019 года. Автоцистерны, перевозившие груз дизельного топлива, попали в ДТП с опрокидыванием транспортных средств и последующим разливом топлива. Установленные причины происшествий – сложные дорожные и погодные условия с высотой снежного покрова на уровне 2 метров.

Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя во время транспортировки грузов, на условиях "без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения". Максимальный лимит ответственности по договору составлял 5 млн руб. по одному перевозочному средству.

Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования грузов с 2017 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 24.07.2019
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