Таможенники выявили незаконный ввоз 300 экзотических обезьян из Вьетнама

Факт незаконного ввоза в Россию из Вьетнама 300 экзотических обезьян стоимостью более 8.5 млн руб. выявлен Южной оперативной таможней. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.



Животных использовали для опытов вместо помещения их в зоопарки и цирки.



В 2017-2019 годах в регионе деятельности Сочинской таможни российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак в качестве "зоопарковых или цирковых животных" и предоставила соответствующие ветеринарные сертификаты, а также разрешения Россельхознадзора и СИТЕС. Приматов импортировали регулярными рейсами авиакомпаний.



Проверочные мероприятия показали, что животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов. Данная деятельность требует предоставления ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС иного вида, предполагающих научно-исследовательскую работу с животными. При этом ввоз приматов должен производиться с соблюдением особых условий транспортировки.



В отношении компании-импортёра возбуждено уголовное дело по УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).



К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и подвержена эвтаназии. 149 яванских макак планируется направить в зоопарки ЮФО и других федеральных округов.



"AK&M" от 24.07.2019