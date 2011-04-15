Сервис "Оформление европротокола онлайн" запустят в ноябре, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером России Максимом Акимовым, в целом одобрил концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн и этапы ее реализации. Запуск проекта сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество автомобильных пробок, связанных с авариями на дорогах. Уже в ноябре 2019 года суперсервис будет запущен в первых четырех регионах.



Проект разработан Банком России при непосредственной поддержке Минкомсвязи России в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".



Суперсервис позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД, оформлять через портал госуслуг и мобильные приложения извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия.



В личном кабинете на портале госуслуг можно будет хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП и в один клик направлять в Российский союз автостраховщиков и страховую компанию документы для рассмотрения и регистрации. Пользователям также будет доступен онлайн-поиск страховой компании для заключения договора ОСАГО и КАСКО. При этом расчет стоимости полиса будет производиться автоматически.



"Результаты по суперсервису "Оформление европротокола онлайн" должны появиться уже в этом году, - сообщил замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин, цитируемый в сообщении. - В ноябре 2019 года в пилотных регионах участники ДТП смогут за 15 минут оформить европротокол прямо на месте и разъехаться, сэкономив время и нервы и не создавая дополнительных пробок. Сервис начнет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с середины следующего года - по всей стране".





"AK&M" от 24.07.2019