Колличество поддельных денег во II квартале сократилось, ЦБ

В банковской системе Российской Федерации во II квартале 2019 года было обнаружено 9.178 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил Центробанк.



Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5000 рублей (6.316 тыс.), втрое меньше - номиналом 1000 рублей (1.902 тыс.), поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше всего обнаружено поддельных 50-рублёвых купюр (12), а поддельных 10-рублёвых банкнот не обнаружено. При этом были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (8), 5 рублей (22) и 1 рубль (1).



Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (5.237 тыс. и 1.175 тыс. соответственно).



Поддельных банкнот иностранных государств за II квартал 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство из них составили доллары США (441). Также были обнаружены поддельные евро (184), китайские юани (22) и фунты стерлингов (1).



"AK&M" от 24.07.2019