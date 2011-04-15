Дорогу от деревни Яковлево до Калужского шоссе откроют осенью

Новая дорога от деревни Яковлево до Калужского шоссе откроется осенью, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, сообщила столичная мэрия.



Трасса протяженностью пять километров будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, дополнительные полосы для поворотов налево и карманы для остановок общественного транспорта. Здесь также реконструируют один действующий светофор и установят три новых.



По оценкам проектировщиков, пропускная способность магистрали составит 1.3 тыс. автомобилей в час. Максимальная разрешенная скорость - 60 км в час.



Отметим, что всего в рамках развития улично-дорожной сети ТиНАО в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 130 километров новых дорог, построить 38 мостов, тоннелей и эстакад, а также 27 пешеходных переходов.



"AK&M" от 24.07.2019