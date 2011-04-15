Внешнеторговый оборот России в январе-мае снизился на 2.5% до $266.9 млрд

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Внешнеторговый оборот России в январе-мае 2019 года снизился на 2.5% до $266.9 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил Росстат по данным Банка России.
В том числе, экспорт составил $169.6 млрд, импорт - $97.3 млрд.
Сальдо торгового баланса оставалось положительным - $72.3 млрд.
"AK&M" от 24.07.2019