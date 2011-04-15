Инфляция за неделю, с 16 по 22 июля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 16 по 22 июля 2019 года, составила 0.1%, с начала июля - 0.3%, с начала года - 2.8%, сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.



За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1.1%, баранину - на 0.4%, карамель и чай - на 0.2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.5%, в том числе на огурцы - 3%, картофель - 2.9%, капусту белокочанную - 2.5%, морковь - 2.4%, лук - 2%.



За этот же период помидоры стали дороже на 2.3%, пшено - на 0.6%, свинина, рис и яблоки - на 0.5%, сосиски, сардельки - на 0.4%, мясо кур, рыба мороженая и масло сливочное - на 0.3%, колбасы вареные, консервы мясные, яйца куриные, сметана, сыры, макаронные изделия, вермишель и соль - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



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