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24/07/2019
17:35

Госдума приняла законопроект о налоговых льготах для российских производителей самолётов

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ в части налогового стимулирования развития гражданской авиации. Об этом говорится в материалах ГД.

Законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию РФ гражданских воздушных судов, подлежащих регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, по аналогии с действующим в настоящее время освобождением от обложения НДС ввоза на территорию РФ судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов.

Возросшая конкурентоспособность и задачи, поставленные президентом, заставляют законодателей задуматься о выравнивании условий для российских и зарубежных самолетов на российском рынке, пояснил необходимость изменений Первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"AK&M" от 24.07.2019
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