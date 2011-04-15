Путепровод для обслуживания ТПУ "Саларьево" достроят до конца года, сообщила столичная мэрия.



"Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" будет завершено до конца года. Кроме этого, на завершающей стадии строительство ещё трёх путепроводов тоннельного типа на развязке Киевского шоссе с улицей Родниковая", - сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.



Специалисты забетонировали опоры и плиты, а сейчас идёт армирование (укрепление) между четвёртым и пятым пролётами проезжей части.



Работы ведутся по проекту строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая, и реконструкции двухуровневой развязки на пересечении улицы Родниковая с Киевским шоссе.



Всего планируется построить 13.1 км дорог, в том числе четыре путепровода общей протяжённостью 2.4 км.



Проект предусматривает реконструкцию Киевского шоссе с устройством переходно-скоростной полосы, бокового проезда Киевского шоссе и строительство подъездной дороги к электродепо "Солнцево" (3.1 км); расширение улицы Родниковая до трех полос движения в каждом направлении (540 м) со строительством разворотных съездов (170 м); расширение улицы Родниковая от Проектируемого проезда N 6492 до пересечения с улицами Новопеределкинская и Производственная до трех полос движения в каждом направлении (3 км); строительство дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая (1.1 км).



Также проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки на пересечении Киевского шоссе с улицей Родниковая и строительство четырёх путепроводов (2.4 км); строительство и реконструкция Проектируемого проезда N 740 (1.45 км), улицы Производственная (870 м), улицы Староорловская (80 м); строительство надземного пешеходного перехода через Киевское шоссе около транспортной развязки с улицей Родниковая.



"AK&M" от 24.07.2019