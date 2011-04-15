Стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологией

На площадке строительства моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды не выявлено превышение радиационного фона, сообщил директор государственного казённого учреждения города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали. Строительная площадка расположена на максимально возможном удалении от этих очагов. Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды. Сначала при экологических изысканиях упор был сделан на поверхностные пробы, затем на глубинные. Анализ показал, что при допустимых нормах до 0.2 микрозиверт здесь 0.1-0.14. Наличие повышенного фона радионуклидов не обнаружено. Фон в пределах допустимого", - сказал В.Десятков.



По его словам, территория берега Москвы-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона, в зону стройки не входит. До ближайшего очага со сложной экологической обстановкой - не менее 200 м.



Помимо этого, строительные работы подразумевают возведение только двух опор моста. Юго-Восточная хорда пройдет в зоне уже существующего участка железной дороги, вне зоны воздействия завода полиметаллов.



"В любом случае, до начала строительства проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки. Строительство начнется только после прохождения всех процедур", - отметил В.Десятков.



Территория со сложной экологической обстановкой находится на контроле у специалистов ФГУП "Радон". На период строительства будет организован постоянный мониторинг экологической обстановки.



Напомним, проект развития улично-дорожной сети в районе "Московского завода полиметаллов" предусматривает строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в створе улиц Каспийская и Шоссейная.



Это необходимо для улучшения транспортных связей территорий Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного округов Москвы и для снижения транспортной нагрузки на Третье транспортное кольцо и основные магистрали этих округов: Рязанский и Волгоградский проспекты, Люблинскую и Липецкую улицы, Каширское и Варшавское шоссе.



Проект предусматривает строительство путепровода по основному ходу ЮВХ вдоль территории "Московского завода полиметаллов", далее путепровод переходит в мост через Москву-реку на опорах. Сейчас завершается проектирование моста.



"AK&M" от 24.07.2019