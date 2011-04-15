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24/07/2019
18:24

Госдума выполнила 55 пунктов плана по реализации послания президента РФ

За весеннюю сессию выполнено 55 пунктов плана по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию - приняты законы либо поправки в законы, в частности, закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Об этом сообщил Александр Жуков, говорится в материалах Думы.

Всего же план состоит из 83 пунктов, напомнил первый заместитель председателя ГД.

По его словам, большинство законов носит социальную направленность, в частности, это законы о поддержке многодетных семей - о погашении их ипотечных кредитов в размере 450 тыс. руб., об освобождении от налогов "шести соток" земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, также для них увеличена федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество и дополнительно освобождены от налогов по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Также, по его словам, в рамках реализации послания принят закон о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в список жизненно необходимых и важнейших. "Приняты были меры по поддержке семей в связи с рождением первого или второго ребенка - изменены критерии нуждаемости для получения ежемесячной выплаты, и увеличен срок, до которого назначается выплата, до трех лет", - отметил парламентарий.

Также принят ряд других законов, в частности, в сфере строительства и в сфере культуры были усовершенствованы положения закона о государственных закупках, необходимые для скорейшей реализации национальных проектов.

По словам А.Жукова, еще по девяти пунктам плана законопроекты приняты в первом чтении и в приоритетном порядке будут рассмотрены в сентябре-октябре, по пяти пунктам - законопроекты внесены и включены в приоритетную повестку на осеннюю сессию. По 14 пунктам Госдума ожидает внесения законопроектов от Правительства РФ.

"AK&M" от 24.07.2019
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