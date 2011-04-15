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25/07/2019
09:56

Прибыль НОВАТЭКа по МСФО за первое полугодие выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб. со 101.199 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка от реализации увеличилась на 20.6% до 452.619 млрд руб. с 375.225 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий нормализованная - на 31.6% до 233.777 млрд руб. со 177.645 млрд руб.

Во II квартале 2019 года выручка от реализации составила 218.5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115.8 млрд руб., что представляет собой увеличение на 11.6% и 14.3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямала СПГ" во втором полугодии 2018 года.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", выросла до 69.2 млрд руб. (22.97 руб. на акцию), или на 115.9%, во II квартале 2019 года. На прибыль группы значительное влияние оказало признание в марте 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" в размере 308.6 млрд руб., а также признание в обоих отчётных периодах неденежных курсовых разниц по займам Группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.


"AK&M" от 24.07.2019
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