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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 июля, в размере 70.3241 руб. против 70.6350 руб. на 24 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
24.07.19 - 70.6350 руб.
23.07.19 - 70.6546 руб.
20.07.19 - 70.7941 руб.
19.07.19 - 70.6068 руб.
18.07.19 - 70.5552 руб.
"AK&M" от 24.07.2019