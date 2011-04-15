S&P подтвердило рейтинги ВЭБ.РФ

S&P Global Ratings 24 июля 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "ВВВ-/А-3" и ее долгосрочные и краткосрочные рейтинги по обязательствам в национальной валюте - "ВВВ/А-2". Прогноз - "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



S&P по-прежнему полагает, что существует практически безусловная вероятность получения российской государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (ВЭБ.РФ) экстраординарной поддержки со стороны Правительства Российской Федерации в любых обстоятельствах.



Как следствие, агентство подтверждает долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ВЭБ.РФ по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" и "ВВВ/А-2" соответственно.



Прогноз "Стабильный" отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 25.07.2019