Сбербанк совместно с ЭКСАР запускает сервис для защиты российских экспортеров

Сбербанк запускает новый сервис - "Страхование кредита поставщика" - способ защиты российского экспортера от неоплаты иностранным покупателем товара или услуги, реализованных на условиях отсрочки платежа. Об этом говорится в сообщении банка.



Проект начинает работать в пилотном режиме и реализуется банком совместно с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), входящим в группу Российского экспортного центра.



Главное условие предоставления услуги - поставщик должен быть клиентом Сбербанка. Требуется наличие экспортного контракта на поставку с отсрочкой платежа, предметом которого должен быть несырьевой неэнергетический экспорт. При этом российская составляющая в производстве товара/услуги экспортного контракта должна быть не менее 30%.



Период страхования включает в себя период поставки и период отсрочки. Объем страхового возмещения при реализации страхового случая составляет до 90% от суммы неисполненных иностранным контрагентом обязательств.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 25.07.2019