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25/07/2019
12:35

Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов в сфере еды и транспорта

Сбербанк и Mail.ru Group создадут ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Об этом говорится в сообщении банка.

Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.

Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн руб. в течение 3-х лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50/50 процентов.

Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

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