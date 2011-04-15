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25/07/2019
12:20

Счетная палата отмечает возросший уровень исполнения расходов на нацпроекты

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты стал значительно выше и составил 32.4% (558.8 млрд руб.). Однако это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42.5%). Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по 9 из 76 федеральных проектов. Например, по федеральным проектам "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по федеральным проектам "Европа-Западный Китай" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На низком уровне исполнены расходы на нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" - 8.3%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 12.2%, "Экология" - 11.6%, "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - 17.7% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями.


"AK&M" от 25.07.2019
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