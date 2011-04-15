Рубль сохраняет потенциал для укрепления в паре с евро в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ

У российской валюты по-прежнему остается больше шансов на дальнейшее укрепление в паре с евро, чем в паре с долларом. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Пара EURRUB вполне может сегодня протестировать отметку 70. Поводом выступает вероятное сохранение слабых позиций европейской валюты на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики от европейского регулятора. Накануне рубль завершил торговую сессию ослаблением на 0.2%, отыгрывая снижение цен на нефть более чем на 1%, произошедшее в вечерние часы.



Геополитические риски для российской валюты продолжают снижаться после завершившихся накануне долгожданных слушаний в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не добавил какой-либо новой информации по сравнению с той, что содержалась в опубликованном ранее докладе.



Вероятность импичмента Трампа в течение его первого срока резко снизилась по факту прошедших слушаний (22% против 29% накануне). Российская страновая риск-премия (пятилетний CDS) снизилась до 101 пункта, что является минимальным значением с начала кризиса 2008 года.



Снижению премии в том числе способствует дальнейшее ослабление геополитической напряженности по факту слушаний с участием Мюллера в Конгрессе США. В преддверии завтрашнего заседания Банка России по ставке накануне прошел весьма успешный аукцион по размещению ОФЗ.





"AK&M" от 25.07.2019