ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 26 июля в размере 63.1572 руб. против 63.1162 руб. на 25 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.07.19 - 63.1162 руб.

24.07.19 - 63.1290 руб.

23.07.19 - 62.9776 руб.

20.07.19 - 62.8666 руб.

19.07.19 - 62.8286 руб.



"AK&M" от 25.07.2019