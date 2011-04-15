Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 июля

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Банк России установил на 26 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.0016
1 Азербайджанский манат 37.2279
100 Армянских драмов 13.2767
1 Белорусский рубль 31.1411
1 Болгарский лев 35.9481
1 Бразильский реал 16.7406
100 Венгерских форинтов 21.6144
1000 Вон Республики Корея 53.4632
10 Гонконгских долларов 80.8174
10 Датских крон 94.1731
1 Доллар США 63.1572
1 Евро 70.2940
100 Индийских рупий 91.5919
100 Казахстанских тенге 16.4094
1 Канадский доллар 48.0905
100 Киргизских сомов 90.5480
10 Китайских юаней 91.8637
10 Молдавских леев 35.8950
1 Новый туркменский манат 18.0707
10 Норвежских крон 72.9601
1 Польский злотый 16.5359
1 Румынский лей 14.8935
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1279
1 Сингапурский доллар 46.2622
10 Таджикских сомони 66.9748
1 Турецкая лира 11.0513
10000 Узбекских сумов 73.2512
10 Украинских гривен 24.7816
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.8202
10 Чешских крон 27.5579
10 Шведских крон 66.8083
1 Швейцарский франк 64.0410
10 Южноафриканских рэндов 45.2675
100 Японских иен 58.4275
"AK&M" от 25.07.2019