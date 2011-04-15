Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 июля

Банк России установил на 26 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.0016

1 Азербайджанский манат 37.2279

100 Армянских драмов 13.2767

1 Белорусский рубль 31.1411

1 Болгарский лев 35.9481

1 Бразильский реал 16.7406

100 Венгерских форинтов 21.6144

1000 Вон Республики Корея 53.4632

10 Гонконгских долларов 80.8174

10 Датских крон 94.1731

1 Доллар США 63.1572

1 Евро 70.2940

100 Индийских рупий 91.5919

100 Казахстанских тенге 16.4094

1 Канадский доллар 48.0905

100 Киргизских сомов 90.5480

10 Китайских юаней 91.8637

10 Молдавских леев 35.8950

1 Новый туркменский манат 18.0707

10 Норвежских крон 72.9601

1 Польский злотый 16.5359

1 Румынский лей 14.8935

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1279

1 Сингапурский доллар 46.2622

10 Таджикских сомони 66.9748

1 Турецкая лира 11.0513

10000 Узбекских сумов 73.2512

10 Украинских гривен 24.7816

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.8202

10 Чешских крон 27.5579

10 Шведских крон 66.8083

1 Швейцарский франк 64.0410

10 Южноафриканских рэндов 45.2675

100 Японских иен 58.4275







"AK&M" от 25.07.2019