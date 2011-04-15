Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/07/2019
14:11

Сборы Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал выросли на 42%

Объем премии, собранной филиалом Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал 2019 года, составил 18.4 млрд руб., что на 42% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 15,4 млрд руб. (+41%), в том числе сборы по личному страхованию - 2.6 млрд руб. (+38%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 11.4 млрд руб. (+42%), страхованию ответственности - 1.3 млрд руб. (+ 45%). Объем страховой премии по ОСАГО - 2.9 млрд руб. (+47%).

Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 45 млн руб. (+5%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 27.6 млн руб. (+4%).

Выплаты филиала Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал 2019 года составили 5.9 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию - 1.5 млрд руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 2.9 млрд руб., добровольному страхованию ответственности - 374,6 млн руб.. Выплаты по ОСАГО составили 1.1 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 7.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1.6 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Москве и Московской области стали страхование имущества юридических лиц, ДМС и ОСАГО.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 25.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100