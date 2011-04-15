Сборы Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал выросли на 42%

Объем премии, собранной филиалом Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал 2019 года, составил 18.4 млрд руб., что на 42% превышает показатели I квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 15,4 млрд руб. (+41%), в том числе сборы по личному страхованию - 2.6 млрд руб. (+38%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 11.4 млрд руб. (+42%), страхованию ответственности - 1.3 млрд руб. (+ 45%). Объем страховой премии по ОСАГО - 2.9 млрд руб. (+47%).



Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 45 млн руб. (+5%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 27.6 млн руб. (+4%).



Выплаты филиала Ингосстраха в Москве и Московской области за I квартал 2019 года составили 5.9 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию - 1.5 млрд руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 2.9 млрд руб., добровольному страхованию ответственности - 374,6 млн руб.. Выплаты по ОСАГО составили 1.1 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 7.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1.6 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Москве и Московской области стали страхование имущества юридических лиц, ДМС и ОСАГО.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.07.2019