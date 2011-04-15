В Курской области запустили беспилотный комплекс контроля земель

В Курском районе запустили беспилотный комплекс, который контролирует использование земель. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.



Это тестовые съемки местности, организованные комитетом по управлению имуществом Курской области.



В настоящее время руководством комитета рассматривается вопрос о заключении государственного контракта для проведения мониторинга земель региона. Цель мониторинга - определение фактических границ земельных участков, получение информации о предполагаемых самозахватах и нецелевом использовании земель, выявление неиспользуемых земельных участков для их дальнейшего перспективного развития.



Как отметил заместитель председателя комитета по управлению имуществом Курской области Дмитрий Савин, слова которого приводятся в сообщении, мониторинг земель позволит ввести в оборот участки и повысить поступления в консолидированный бюджет Курской области. Сейчас рассматривается возможность заключить контракт на исследование одного муниципального образования. Это будет пробный проект, район еще не определен. Качество фотосъемки довольно высокое и позволяет определить использование земельного участка. Съёмка накладывается на данные публичной кадастровой карты, на сведения ЕГРН. В результате выявляются те территории, которые используются без правоустанавливающих документов либо не по целевому назначению.



"AK&M" от 25.07.2019