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25/07/2019
13:38

В Курской области запустили беспилотный комплекс контроля земель

В Курском районе запустили беспилотный комплекс, который контролирует использование земель. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

Это тестовые съемки местности, организованные комитетом по управлению имуществом Курской области.

В настоящее время руководством комитета рассматривается вопрос о заключении государственного контракта для проведения мониторинга земель региона. Цель мониторинга - определение фактических границ земельных участков, получение информации о предполагаемых самозахватах и нецелевом использовании земель, выявление неиспользуемых земельных участков для их дальнейшего перспективного развития.

Как отметил заместитель председателя комитета по управлению имуществом Курской области Дмитрий Савин, слова которого приводятся в сообщении, мониторинг земель позволит ввести в оборот участки и повысить поступления в консолидированный бюджет Курской области. Сейчас рассматривается возможность заключить контракт на исследование одного муниципального образования. Это будет пробный проект, район еще не определен. Качество фотосъемки довольно высокое и позволяет определить использование земельного участка. Съёмка накладывается на данные публичной кадастровой карты, на сведения ЕГРН. В результате выявляются те территории, которые используются без правоустанавливающих документов либо не по целевому назначению.

"AK&M" от 25.07.2019
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