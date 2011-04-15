Курскэнерго инвестирует 750 млн руб. в энергосистему Курской области

Курскэнерго инвестирует более 750 млн руб. в надежность энергосистемы Курской области. Об этом сообщила пресс-служба филиала "Россети Центр Курскэнерго".



С начала года капитальные вложения составили - 98 млн руб. На техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов было направлено 21 млн руб., на строительство новых объектов 77 млн руб.



Значительные средства инвестпрограммы направлены на строительство сетевой инфраструктуры в рамках технологического присоединения (ТП) энергопринимающих устройств потребителей. Так по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию более 35 км линий электропередачи разного уровня напряжения.



Компания "Россети-Центр" (ПАО "МРСК Центра", ИНН 6901067107) - крупнейшая в РФ межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50.2%) владеет ПАО "Россети", осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через советы директоров). Контролирующим акционером МРСК Центра является государство.









"AK&M" от 25.07.2019