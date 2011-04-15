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25/07/2019
14:49

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в уголовно-исполнительное законодательство

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в уголовно-исполнительное законодательство. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроектом предлагается установить, что по письменному заявлению осуждённого либо по заявлению одного из его близких родственников, но с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии возможности размещения, осуждённый может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте Федерации по месту проживания близких родственников.


"AK&M" от 25.07.2019
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