Сахалинское УФАС подозревает угольные компании в картеле на 4 млрд руб.

Сахалинским УФАС России возбуждено дело в отношении ООО "Горняк-1" и ООО "Сахалинуголь-3" по признакам антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку угольной продукции на сумму более 4 млрд руб. Коммерческая деятельность обеих компаний связана с реализаций угля, в том числе с доставкой его потребителям, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



В ходе внеплановой выездной проверки Сахалинским УФАС совместно с федеральной антимонопольной службой были обнаружены доказательства, дающие основание полагать о наличии сговора между ООО "Горняк-1" и ООО "Сахалинуголь-3". Так, в ходе осмотра, ведомством было установлено, что компании-конкуренты, располагались по одному адресу и осуществляли совместную подготовку для участия в конкурсных процедурах на поставку угля. Кроме того, в ходе проведения торгов оба общества подавали заявки для участия в аукционах, используя один IP-адрес, а также указывали одинаковый телефон и почтовый адрес для связи.



Ранее нарушение закона о защите конкуренции были установлены на территории Чукотского автономного округа и Камчатского края. Кроме того, в ходе совместных проверок Федеральной антимонопольной службы и Хабаровского УФАС России выявлены признаки антиконкурентного соглашения на торгах на право заключения договоров на перевозку угля железнодорожным транспортом между АО "Дальневосточная генерирующая компания", АО "РусГиднроСнабжение", АО "ВОСТЭК" и ООО "ТрансКол".



"AK&M" от 25.07.2019