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25/07/2019
18:31

По заявлению "Россетей" на закупках госкомпании выявлен картельный сговор

По заявлению ПАО "Россети" на закупках госкомпании выявлен картельный сговор. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Россети" обратились в ФАС с информацией о подозрительных действиях нескольких компаний на торгах на поставку оборудования для нужд сетевых компаний на территории Московской области.

Материалы были переданы в Московское областное УФАС. Управление установило, что в ходе торгов, проводимых на электронной площадке "Россетей", участники аукционов ООО "Электронприбор" и ООО "АбриКом" отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений с незначительным снижением цены.

Московское областное УФАС России признало ООО "Электронприбор" и ООО "АбриКом" виновными в заключении устного картельного соглашения (п.2 ч.1 ст.11 закона о защите конкуренции) и выдало им предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.


"AK&M" от 25.07.2019
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