Госдума приняла закон о едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым определяется формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих государственную поддержку. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Этот реестр будет размещен на официальном сайте ФНС. С его помощью будет обеспечен открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП.



Новый закон позволит сделать такую помощь более адресной, обоснованной и эффективной. На основе данных можно будет оценить результаты и скорректировать состав и объемы поддержки.



В частности, документом предусмотрено, "что в целях ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки соответствующие сведения в уполномоченный орган предоставляются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП".



"Перечень поставщиков сведений в целях формирования единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки может меняться в случае расширения перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП", - отмечается в пояснительной записке.



Поправки в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" были инициированы Правительством РФ.





"AK&M" от 25.07.2019