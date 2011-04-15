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25/07/2019
17:37

Госдума приняла закон о едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым определяется формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих государственную поддержку. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Этот реестр будет размещен на официальном сайте ФНС. С его помощью будет обеспечен открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП.

Новый закон позволит сделать такую помощь более адресной, обоснованной и эффективной. На основе данных можно будет оценить результаты и скорректировать состав и объемы поддержки.

В частности, документом предусмотрено, "что в целях ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки соответствующие сведения в уполномоченный орган предоставляются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП".

"Перечень поставщиков сведений в целях формирования единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки может меняться в случае расширения перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП", - отмечается в пояснительной записке.

Поправки в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" были инициированы Правительством РФ.


"AK&M" от 25.07.2019
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