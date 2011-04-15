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25/07/2019
18:36

Госдума приняла закон о компенсации за жилье в случае признания сделки незаконной

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости" в части совершенствования правил о компенсации за утрату права собственности на жилое помещение. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект разработан Правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Закон позволит защитить права граждан, лишившихся жилья, которые, приобретая такое жилье, не знали о его "криминальном" прошлом, и у которых оно затем было истребовано судом.

После вступления закона в силу им будет положена компенсация от государства - либо в размере суммы реального ущерба, либо по кадастровой стоимости жилья, на выбор самого гражданина.

Требовать компенсации лишившийся жилья гражданин сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб лицом, причинившем вред. Закон также будет иметь обратную силу - те граждане, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм.


"AK&M" от 25.07.2019
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