Госдума приняла закон о компенсации за жилье в случае признания сделки незаконной

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости" в части совершенствования правил о компенсации за утрату права собственности на жилое помещение. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект разработан Правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ.



Закон позволит защитить права граждан, лишившихся жилья, которые, приобретая такое жилье, не знали о его "криминальном" прошлом, и у которых оно затем было истребовано судом.



После вступления закона в силу им будет положена компенсация от государства - либо в размере суммы реального ущерба, либо по кадастровой стоимости жилья, на выбор самого гражданина.



Требовать компенсации лишившийся жилья гражданин сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб лицом, причинившем вред. Закон также будет иметь обратную силу - те граждане, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм.





"AK&M" от 25.07.2019