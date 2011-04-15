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25/07/2019
18:42

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение эффективности размещения средств Фонда социального страхования. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроект "О внесении изменений в статью 166(1) Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи полномочий по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предлагает закрепить за Федеральным казначейством полномочия по размещению средств страхового резерва в порядке, аналогичном установленному для операций по управлению остатками средств на едином счёте федерального бюджета.

В настоящее время средства страхового резерва размещаются Фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Такая функция несвойственна Фонду в силу специфики его деятельности. Это не позволяет в полной мере управлять средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и приводит к недополучению Фондом доходов от их размещения, подчеркивает кабинет министров.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов.


"AK&M" от 25.07.2019
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