ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 июля, в размере 70.2940 руб. против 70.3241 руб. на 25 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



25.07.19 - 70.3241 руб.

24.07.19 - 70.6350 руб.

23.07.19 - 70.6546 руб.

20.07.19 - 70.7941 руб.

19.07.19 - 70.6068 руб.













































































































































































"AK&M" от 25.07.2019