Башинформсвязь купила "Прометей"

ПАО "Башинформсвязь" ("дочка" ПАО "Ростелеком") подписала соглашение о приобретении 100% долей ООО "Прометей" (бренд Prometey). Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



Сделка соответствует стратегическим целям Ростелекома по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса.



ООО "Прометей" (бренд Prometey) с 2004 года оказывает услуги связи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области корпоративным и государственным клиентам, а также физическим лицам. Оператор обладает собственной волоконно-оптической сетью, покрывающей Санкт-Петербург и ближайшие пригороды. Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 1.6 тыс. организаций, основная доля приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости. Выручка ООО "Прометей" в 2018 году составила 430 млн руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



ПАО "Башинформсвязь" (ИНН 0274018377) основано в 1992 году, является основным оператором фиксированной связи Башкортостана. Протяжённость волоконно-оптических линий связи - более 10 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 985.189 млн руб. и разделён на 949023840 обыкновенных и 36165270 привилегированных акций номиналом 1 руб.





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