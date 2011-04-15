Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2019
10:39

Цены на бензин за неделю, с 15 по 21 июля, не изменились и составили 44.52 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 15 по 21 июля, не изменились и составили 44.52 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Так, АИ-92 стоил 42.2 руб. за литр, АИ-95 - 45.58 руб., АИ-98 - 51.17 руб., дизель - 46.1 руб. за литр.

Вместе с тем, за прошедшую неделю увеличение цен на бензин зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Улан-Удэ на 0.5%.

Снижение цен отмечалось в Липецке, Калуге, Твери, Новосибирске, Омске и Томске - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.



"AK&M" от 26.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100