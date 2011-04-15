Цены на бензин за неделю, с 15 по 21 июля, не изменились и составили 44.52 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Так, АИ-92 стоил 42.2 руб. за литр, АИ-95 - 45.58 руб., АИ-98 - 51.17 руб., дизель - 46.1 руб. за литр.



Вместе с тем, за прошедшую неделю увеличение цен на бензин зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Улан-Удэ на 0.5%.



Снижение цен отмечалось в Липецке, Калуге, Твери, Новосибирске, Омске и Томске - на 0.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.







"AK&M" от 26.07.2019