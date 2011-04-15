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26/07/2019
11:30

Рынок нефти опасается роста предложения

На утренней сессии в пятницу фьючерсы на нефть марки Brent предпринимают новые попытки роста, которые выглядят неубедительно в условиях вялого спроса на риск и противоречивых сигналов в отрасли. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Рынок нефти, как и все рисковые активы, был разочаровал недостаточно голубиным тоном заседания ЕЦБ, который не стал снижать ставку, но дал понять, что это произойдет в сентябре. Риторика Драги в рамках пресс-конференции показалась инвесторам не такой мягкой, как ожидалось, что подавило спрос на риск. Но Центробанки еще могут оказать поддержку рынку нефти – в среду ФРС США снизит ставку впервые более чем за 10 лет, что обрадует инвесторов.

Росту цен также помешали сигналы об увеличении предложения. В частности, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что планирует завершить расширение нефтепровода Восток-Запад уже к началу сентября, что позволит увеличить добычу в Красном море. Кроме того, Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне, где может производиться около 500 тыс. баррелей в день.

Таким образом, учитывая новые тревожные сигналы со стороны предложения в сочетании с сохраняющимися опасениями охлаждения спроса и нестабильной динамикой на мировых фондовых площадках, в краткосрочной перспективе Brent, вероятно, не сможет развить импульс роста и закроет торговую неделю без значимых изменений, неподалеку от уровня 63. Фактором риска для рынка является статистика по ВВП США – если показатели выйдут лучше прогнозов, нефть подешевеет на фоне роста доллара и снижения вероятности смягчения политики ФРС.





"AK&M" от 26.07.2019
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