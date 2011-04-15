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26/07/2019
12:36

Северсталь продала завод в Балакове за $215 млн

АО "Северсталь" завершило сделку по продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" компании ООО "Абинский электрометаллургический завод". Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составила $215 млн.
Продажа мини-завода в Балакове позволит Северстали сконцентрироваться на производстве стали на основном активе - Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). В результате компания максимально эффективно выстроит внутренние процессы для реализации стратегических приоритетов обновленной стратегии компании.

Несмотря на продажу сортового завода в Балакове, Северсталь сохраняет свое присутствие на рынке сорта за счет мощностей ЧерМК.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью.

Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.

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