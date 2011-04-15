Ингосстрах расширяет присутствие в Пермском крае

Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Пермском крае, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Новые операционные офисы открылись в городе Кудымкаре, селе Кочёво и поселке Майкор. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Операционные офисы Ингосстраха предоставляет широкий спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты компании могут приобрести здесь по доступным ценам самые актуальные страховые продукты, такие как полисы моторного страхования (ОСАГО и каско), полисы страхования выезжающих за рубеж и путешествующих по России, оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), а также программы страхования крупного рогатого скота. Кроме того, в новых операционных офисах можно также оплатить взносы по действующим договорам страхования, подать заявление и пакет документов для получения выплаты при наступлении страхового случая.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 26.07.2019