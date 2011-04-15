В отношении первого замглавы Чехова возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении первого заместителя главы городского округа Чехова Московской области Дмитрия Фриша, обвиняемого в превышении должностных полномочий, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.



В ходе расследования уголовного дела в отношении Д.Фриша, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), СК выявил дополнительный эпизод и возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).



По данным следствия, в 2016 году чиновник за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Чеховского района, получил от коммерсантов взятку в виде 2-х земельных участков стоимостью более 70 млн руб.



"AK&M" от 26.07.2019