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26/07/2019
14:29

СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников Астраханской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. заместителя председателя правительства Астраханской области – министра финансов Астраханской области Виталия Шведова. Об этом говорится в сообщении СК.

По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Р.Султанов и В.Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7% до 8.5%) в одном из банков на 6 млрд руб.

Следствие полагает, что при возникновении у чиновников действительной необходимости кредитования его можно было осуществить путем привлечения бюджетного кредита по более низкой процентной ставке (0.1%). Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн руб.

"AK&M" от 26.07.2019
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