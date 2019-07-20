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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 июля в размере 70.3110 руб. против 70.2940 руб. на 26 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
26.07.19 - 70.2940 руб.
25.07.19 - 70.3241 руб.
24.07.19 - 70.6350 руб.
23.07.19 - 70.6546 руб.
20.07.19 - 70.7941 руб.
"AK&M" от 26.07.2019