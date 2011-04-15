Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 июля

Банк России установил на 27 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7534

1 Азербайджанский манат 37.2102

100 Армянских драмов 13.2592

1 Белорусский рубль 31.1385

1 Болгарский лев 35.9391

1 Бразильский реал 16.7069

100 Венгерских форинтов 21.5230

1000 Вон Республики Корея 53.3026

10 Гонконгских долларов 80.7675

10 Датских крон 94.1493

1 Доллар США 63.1271

1 Евро 70.3110

100 Индийских рупий 91.4455

100 Казахстанских тенге 16.3913

1 Канадский доллар 47.8998

100 Киргизских сомов 90.4659

10 Китайских юаней 91.7545

10 Молдавских леев 35.8168

1 Новый туркменский манат 18.0621

10 Норвежских крон 72.4891

1 Польский злотый 16.4866

1 Румынский лей 14.8716

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.0384

1 Сингапурский доллар 46.1287

10 Таджикских сомони 66.8599

1 Турецкая лира 11.1069

10000 Узбекских сумов 73.2163

10 Украинских гривен 24.8190

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.4859

10 Чешских крон 27.5196

10 Шведских крон 66.6291

1 Швейцарский франк 63.6490

10 Южноафриканских рэндов 44.6033

100 Японских иен 58.0933





"AK&M" от 26.07.2019