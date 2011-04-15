Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 июля

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Банк России установил на 27 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7534
1 Азербайджанский манат 37.2102
100 Армянских драмов 13.2592
1 Белорусский рубль 31.1385
1 Болгарский лев 35.9391
1 Бразильский реал 16.7069
100 Венгерских форинтов 21.5230
1000 Вон Республики Корея 53.3026
10 Гонконгских долларов 80.7675
10 Датских крон 94.1493
1 Доллар США 63.1271
1 Евро 70.3110
100 Индийских рупий 91.4455
100 Казахстанских тенге 16.3913
1 Канадский доллар 47.8998
100 Киргизских сомов 90.4659
10 Китайских юаней 91.7545
10 Молдавских леев 35.8168
1 Новый туркменский манат 18.0621
10 Норвежских крон 72.4891
1 Польский злотый 16.4866
1 Румынский лей 14.8716
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.0384
1 Сингапурский доллар 46.1287
10 Таджикских сомони 66.8599
1 Турецкая лира 11.1069
10000 Узбекских сумов 73.2163
10 Украинских гривен 24.8190
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.4859
10 Чешских крон 27.5196
10 Шведских крон 66.6291
1 Швейцарский франк 63.6490
10 Южноафриканских рэндов 44.6033
100 Японских иен 58.0933
"AK&M" от 26.07.2019