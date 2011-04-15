ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



РАМ Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.



Кредитная организация заключала "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов;



нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



Кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения. Инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных РАМ Банком кредитов. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Представленная РАМ Банком отчетность подтвердила основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РАМ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В РАМ Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



РАМ Банк является участником системы страхования вкладов.



AK&M Антикризис