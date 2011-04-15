Банк России снизил ключевую ставку до 7.25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7.25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года, подчеркивает ЦБ.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.



Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



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