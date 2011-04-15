Банк России на 27 июля повысил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 70.3110 руб., курс доллара США понизил более чем на 3 копейки до 63.1271 руб.

Банк России на 27 июля повысил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 70.3110 руб. с 70.2940 руб., курс доллара США понизил более чем на 3 копейки до 63.1271 руб. с 63.1572 руб. 26 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 27 июля уменьшилась почти на копейку (-0.01%) до 66.3599 руб. с 66.3687 руб. 26 июля.



"AK&M" от 26.07.2019