Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июля снизилась до 7.12% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июля снизилась до 7.12% с 7.14% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В третьей декаде июня ставка составила 7.27%, во второй - 7.36%, в первой - 7.31% годовых.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Сегодня, 26 июля, ЦБ второй раз в текущем году снизил ставку на 0.25 п.п. до 7.25% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





от 26.07.2019