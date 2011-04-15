В Администрации Брянской области обсудили проведение VIII Славянского экономического форума

В Администрации Брянской области состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Славянского экономического форума. Заседание провела замгубернатора региона Галина Петушкова.



Темой форума, который откроется 18 октября, станет сбережение и приумножение человеческого капитала.



Программа форума включает такие темы как здравоохранение, демография, рынок труда, поддержка малого и среднего бизнеса. В частности, в раздел дискуссии, касающийся производительности труда, войдут рассмотрение вопросов занятости, создания рабочих мест, повышения зарплаты. Одной из ключевых тем станет обсуждение реализации в Брянской области национальных проектов.



Зоя Ларькина, гендиректор агентства AK&M, которое участвует в подготовке форума, отметила беспрецедентную поддержку здравоохранения в регионе. В связи с этим поступило предложение обсудить на форуме поддержку и дальнейшее развитие системы регионального здравоохранения.



В свою очередь Г.Петушкова предложила рассмотреть на одной из секций работу, проделанную за год по итогам прошлого форума, когда главной темой была определена цифровая экономика. Данное предложение было поддержано.





"AK&M" от 26.07.2019