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26/07/2019
17:56

В Администрации Брянской области обсудили проведение VIII Славянского экономического форума

В Администрации Брянской области состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Славянского экономического форума. Заседание провела замгубернатора региона Галина Петушкова.

Темой форума, который откроется 18 октября, станет сбережение и приумножение человеческого капитала.

Программа форума включает такие темы как здравоохранение, демография, рынок труда, поддержка малого и среднего бизнеса. В частности, в раздел дискуссии, касающийся производительности труда, войдут рассмотрение вопросов занятости, создания рабочих мест, повышения зарплаты. Одной из ключевых тем станет обсуждение реализации в Брянской области национальных проектов.

Зоя Ларькина, гендиректор агентства AK&M, которое участвует в подготовке форума, отметила беспрецедентную поддержку здравоохранения в регионе. В связи с этим поступило предложение обсудить на форуме поддержку и дальнейшее развитие системы регионального здравоохранения.

В свою очередь Г.Петушкова предложила рассмотреть на одной из секций работу, проделанную за год по итогам прошлого форума, когда главной темой была определена цифровая экономика. Данное предложение было поддержано.


"AK&M" от 26.07.2019
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