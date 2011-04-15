Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2019
17:37

Кабмин внес в Госдуму законопроект об обязательном использовании ЭРА-ГЛОНАСС в ИС госучреждений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий требования к использованию инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при создании отдельных информационных систем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Действующим законодательством определены информационные системы, при создании которых должна использоваться инфраструктура системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Законопроектом предлагается также установить обязательность использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в информационных системах, создаваемых государственными и муниципальными учреждениями, а также унитарными предприятиями.

Кроме того, предусматривается обязательное использование инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не только при создании информационных систем, но и при их развитии.


"AK&M" от 26.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100