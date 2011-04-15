Кабмин внес в Госдуму законопроект об обязательном использовании ЭРА-ГЛОНАСС в ИС госучреждений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий требования к использованию инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при создании отдельных информационных систем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Действующим законодательством определены информационные системы, при создании которых должна использоваться инфраструктура системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Законопроектом предлагается также установить обязательность использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в информационных системах, создаваемых государственными и муниципальными учреждениями, а также унитарными предприятиями.



Кроме того, предусматривается обязательное использование инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не только при создании информационных систем, но и при их развитии.





"AK&M" от 26.07.2019